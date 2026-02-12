Wjechał w budynek cukierni Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Dziś w bytomskiej dzielnicy Szombierki miało miejsce nietypowe zdarzenie drogowe. 87-letni kierowca Fiata przez przypadek nacisnął pedał gazu i wjechał w witrynę cukierni. Podróżował wraz z pasażerką. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Senior otrzymał mandat za popełnione wykroczenie oraz został skierowany na badania lekarskie.

Dzisiaj na terenie bytomskiej dzielnicy Szombierki doszło do nietypowego zdarzenia drogowego. 87-letni kierowca Fiata wjechał w budynek, uszkadzając przy tym witrynę znajdujące się tam cukierni i piekarni. Na miejsce skierowane zostały służby mundurowe.



Policjanci z bytomskiej drogówki ustalili, że 87-letni mężczyzna był trzeźwy. Podczas parkowania przypadkowo wcisnął pedał gazu, na skutek czego doszło do zdarzenia. W pojeździe znajdowała się także pasażerka. Na szczęście żadna z osób zarówno znajdujących się w pojeździe, jak i w budynku, nie odniosła obrażeń.



87-latek za stworzone zagrożenie został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych, otrzymał 8 punktów oraz został dodatkowo skierowany przez policjantów na badania lekarskie.



Policjanci kierują na badania, jeśli zachowanie kierowcy, stan po wypadku lub kolizji, czy też inne okoliczności sugerują, że może on posiadać przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Skierowanie na badania nie oznacza automatycznego zatrzymania prawa jazdy, ale konieczność potwierdzenia zdolności do prowadzenia pojazdów. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.



Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, rozwagę i skupienie, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu.